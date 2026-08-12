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Киноафиша Про жизнь Имя как у холопки или княгини? Узнай, как бы тебя называли в Древней Руси (тест из 7 легких вопросов) 

Имя как у холопки или княгини? Узнай, как бы тебя называли в Древней Руси (тест из 7 легких вопросов) 

Проверено редакцией
Имя как у холопки или княгини? Узнай, как бы тебя называли в Древней Руси (тест из 7 легких вопросов)

Сейчас такие имена звучат довольно необычно. 

Имена в Древней Руси давали не просто так. За каждым стоял смысл: защита, судьба, характер. Кого-то называли в честь богов, кого-то — по роду занятий, а кого-то — за особую черту, заметную с рождения. И сейчас, спустя века, в нас всё ещё живут отголоски тех имён.

Может быть, вы — Милана, что значит «милая», или Власта — «властная и сильная»? А может, ваше древнерусское имя звучит гордо и необычно, как у княгинь из летописей?

В тесте 7 коротких вопросов. Отвечайте честно, не задумываясь, и узнайте, как бы вас называли, если бы вы родились не в XXI веке, а на сотни лет раньше.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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