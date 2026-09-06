ГИБДД разрешили отказаться от ремня: но лишь в двух конкретных случаях

Ремень безопасности — правило, из которого есть всего два исключения. Одно прописано в ПДД, второе подтверждено МВД и касается ледовых переправ. Все остальное — нарушения, за которые платят рублем.

Первый случай: автомобиль, не оборудованный ремнями с завода. Пункт 2.1.2 ПДД обязывает пристегиваться только в машинах, где ремни установлены штатно. Если конструкцией они не предусмотрены, то и пристегиваться нечем, и штрафа нет.

Но если ремни были, а владелец их демонтировал, это не освобождение, а двойное наказание: 500 рублей за управление неисправным автомобилем по статье 12.5 КоАП плюс стандартный штраф за непристегнутый ремень.

Второй случай — ледовые переправы. Здесь возникла правовая коллизия. Правила по охране труда на автомобильном транспорте требуют ехать по льду с открытой дверью и отстегнутым ремнем — для быстрой эвакуации. Но федеральный закон об автомобильных дорогах относит ледовые переправы к дорогам, на которые распространяются ПДД с требованием пристегиваться.

Из-за этого противоречия инспекторы ГИБДД не администрируют нарушение на переправах. Ответ МВД официальный: ехать без ремня по льду можно.

Во всех остальных случаях штраф неминуем. С 2025 года — 1500 рублей за непристегнутого водителя или любого пассажира, хоть на переднем, хоть на заднем сиденье. Каждому непристегнутому пассажиру дополнительно выписывают 500 рублей. За ребенка до семи лет без кресла — 3000 рублей, для должностных лиц — 25 000, для юридических — до 100 000.

Камеры фиксируют непристегнутый ремень у водителя и переднего пассажира. Штраф приходит собственнику автомобиля. Чтобы камера не ошиблась, ремень должен быть контрастным к одежде или с цветной накладкой. Протягивать лямку под рукой нельзя: камера не увидит, а при ДТП такое положение опасно.

Если водитель пристегнут, но отстегнулся после остановки, чтобы достать документы, инспектор может ошибочно выписать штраф. Решение: запись с регистратора. На оспаривание дается десять дней. Повторных штрафов за ремень в течение дня может быть сколько угодно — ограничений нет. Платить можно со скидкой 25 процентов в первые тридцать дней.

Если непристегнутый водитель стал виновником ДТП, наступает уголовная ответственность по статье 264 УК: до трех лет лишения свободы при травмах пассажира, до семи — при гибели. Беременным, людям с кардиостимуляторами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата исключений не дают — ремень обязателен для всех. К слову, также ездить непристегнутыми могут и сами сотрудники органов, если того требуют их служебные обязанности.