Гениальных людей всего 1% на земле: эти 8 вопросов определят, насколько вы умный (тест)

Я обожаю тесты, которые заставляют задуматься. Но этот — другой. Здесь не нужно думать. Нужно просто знать. Или не знать. Проверка на то, насколько человек умный, разносторонний и просто внимательный.

8 вопросов, которые разделяют аудиторию на тех, кто ответит на все легко и быстро, и тех, кто споткнётся уже на втором. Смешно, но часто самые простые вопросы ставят в тупик именно тех, кто считает себя умным. А те, кто не задумываясь даёт ответ, оказываются правы.

Гениальный мозг выдает ответы на эти вопросы за секунду — и это не про скорость мышления, а про широту кругозора. Умный человек легко ответит на все вопросы, потому что он знает много и не боится ошибаться.

А вот если вы застрянете на первых двух — возможно, стоит пересмотреть свои привычки чтения и круг общения. В любом случае, тест честный и интересный. Проверьте себя — может, вы гениальнее, чем думаете?