«Если человек идиот, то это надолго», а если умный — легко пройдет этот тест из 6 вопросов на логику

Мы часто хвалимся интуицией, но про логику вспоминаем только когда попадаем в тупик. А ведь именно она помогает распутывать самые хитрые бытовые задачи, принимать решения и не вестись на уловки.

Но как проверить, насколько хорошо она у вас развита? Оказывается, для этого даже не нужно решать сложные уравнения или строить графики. Достаточно ответить на 6 вопросов — и картина станет ясна.

В этом тесте нет заумных формул и скучных задач. Есть только ситуации, которые требуют нестандартного взгляда и умения замечать неочевидное. Некоторые вопросы заставят вас задуматься, другие — улыбнуться, но все они покажут, как работает ваш мозг. Не торопитесь, не ищите подвох там, где его нет, и отвечайте честно.

В конце вы узнаете, насколько вы логичны — или, возможно, удивитесь, обнаружив, что ваша логика сильнее, чем вы думали. Готовы проверить себя?