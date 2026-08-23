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Киноафиша Про жизнь Допиваю чай — пакетик не выбрасываю: благодаря 1 привычке зеркала блестят, в холодильнике не пахнет 

Допиваю чай — пакетик не выбрасываю: благодаря 1 привычке зеркала блестят, в холодильнике не пахнет 

Проверено редакцией
Допиваю чай — пакетик не выбрасываю: благодаря 1 привычке зеркала блестят, в холодильнике не пахнет

Сначала сушу, а потом повторно использую.

Чай выпит — пакетик летит в мусор. А зря: даже после заваривания он еще может пригодиться в хозяйстве. Причем не для сомнительных «народных процедур», а для вполне практичных бытовых задач.

Убрать запах из холодильника

Несколько хорошо высушенных чайных пакетиков можно положить на небольшое блюдце и поставить на полку холодильника. Сухая заварка частично впитывает посторонние запахи. Главное — использовать именно высушенные пакетики и регулярно их менять.

Освежить обувь

Сухие пакетики удобно оставить на ночь внутри кроссовок или другой закрытой обуви. Они заберут часть влаги и запаха. Для более заметного эффекта можно использовать сразу по два пакетика на каждый ботинок.

Отмыть жирную посуду

Если на кастрюле или сковороде остался жирный налет, залейте ее теплой водой и бросьте туда пару использованных пакетиков черного чая. Оставьте на некоторое время, а затем мойте как обычно. Это не заменит средство для посуды, но может помочь размягчить загрязнения.

Придать блеск деревянной мебели

Слабо заваренным черным чаем иногда протирают темные деревянные поверхности. В чае есть танины, а влажная салфетка заодно снимает пыль. Но сначала обязательно проверьте способ на незаметном участке — особенно если мебель светлая, лакированная или дорогая.

Почистить зеркало

Повторно заварите пару пакетиков черного чая, дайте жидкости полностью остыть и слегка смочите ею салфетку. После протирания зеркало нужно насухо отполировать чистой тканью. Такой способ может помочь убрать легкие следы пальцев и разводы.

Сделать ароматическое саше

Высушите чайные пакетики, добавьте на них каплю любимого эфирного масла и положите в шкаф или ящик с бельем. Получится простейший ароматизатор. Только масло не должно соприкасаться с одеждой — оно способно оставить пятна.

Добавить в компост

Если пакетик сделан из бумаги и не содержит пластиковых волокон, заварку можно отправить в компост. Сам пакетик лучше предварительно разорвать и убедиться, что в нем нет синтетической сетки, скоб или других неподходящих материалов.

И главное правило — не храните мокрые использованные пакетики «на потом». Во влажной заварке быстро появляется плесень. Если хотите использовать пакетик повторно, либо делайте это сразу, либо сначала полностью его высушите.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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