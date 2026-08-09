Домашняя колбаса и без кишок идеально держит форму: делаю в духовке — получается вкуснее магазинной 

Я никогда не думала, что домашняя колбаса может быть такой простой в приготовлении. Честно, я всегда боялась: нужно же специальное оборудование, оболочки, колбасные шприцы. Но когда я наткнулась на этот рецепт, я поняла: можно всё сделать на обычной кухне, без лишних приспособлений. И вкус — как у хорошей фермерской колбасы.

Что я беру и как готовлю мясо

На 1 кг колбасы мне нужно 500 г свиной лопатки и 500 г жирной грудинки. Всё без костей. Половину я нарезаю мелко ножом — так в колбасе чувствуются кусочки мяса и сала. Вторую половину пропускаю через мясорубку. Так текстура получается интереснее: и нежная, и с прожилками. Добавляю нитритную соль — 17 граммов на килограмм. Она даёт тот самый красивый розовый цвет и увеличивает срок хранения. Без неё колбаса тоже будет вкусной, но серая и пролежит меньше. Остальное: сушёный чеснок, смесь перцев, кориандр. Я вымешиваю фарш руками 3–4 минуты до липкости. Затем накрываю и отправляю в холодильник на 1,5–2 суток. За это время мясо созревает, и я ещё раз перемешиваю его.

Формирую колбасу без оболочки

Когда фарш настоялся, я делю его на четыре части, примерно по 250 граммов. Скатываю в руках колбаски, выкладываю на кусок пергамента с силиконовым покрытием и плотно заворачиваю, как конфету. Концы скручиваю или перевязываю кулинарным шпагатом. Главное — чтобы было туго, тогда колбаса получится плотной и не развалится.

Запекаю при низкой температуре

Колбаса не любит жару. Я ставлю духовку на 85 градусов и запекаю полтора часа. Внутри мясо должно прогреться до 71 градуса. Если нет термометра — увеличьте время на 20 минут. При низкой температуре сок остаётся внутри, и колбаса не становится сухой. Вес готовой колбасы уменьшается всего на 100 граммов — это говорит о том, что влага сохранилась.

Что получается в итоге

Разрез — ровный, красивый, с яркими кусочками сала и мяса. Вкус — насыщенный, чесночный, в меру солёный. После остывания я заворачиваю колбасу в плёнку и храню в холодильнике до недели. Но у нас она не задерживается дольше двух дней.

Мой личный опыт

Когда я впервые приготовила эту колбасу, я сомневалась: получится ли плотной, не рассыплется ли, будет ли похожа на магазинную. Но результат превзошёл ожидания. Муж, который не ест магазинную колбасу принципиально, съел половину за вечер. Теперь я делаю её раз в месяц — и гости всегда просят рецепт. Попробуйте, это несложно и реально вкусно. Главное — не торопиться и дать мясу настояться. И тогда у вас будет своя домашняя колбаса без лишних добавок, которую можно подавать и на праздничный стол.