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Киноафиша Про жизнь Даже если вы учились на одни пятерки, этот тест по русскому можете запросто завалить: 7 вопросов

Даже если вы учились на одни пятерки, этот тест по русскому можете запросто завалить: 7 вопросов

Проверено редакцией
Даже если вы учились на одни пятерки, этот тест по русскому можете запросто завалить: 7 вопросов

Проверьте, насколько вы грамотны.

В школе вы писали диктанты на пятёрки, учителя хвалили вашу грамотность, а аттестат до сих пор пылится на полке как доказательство вашего ума. Но давайте проверим: а помните ли вы, как пишутся слова, которые встречаются каждый день? Не в сложных текстах, а в обычной жизни — в сообщениях, заметках, постах в соцсетях.

Оказывается, даже отличники спотыкаются на самых простых словах, когда их никто не контролирует.

Этот тест — не проверка знаний, а проверка вашей честности перед самим собой. Всего 7 вопросов, которые заставят вас задуматься. Кажется, что вы знаете правильный ответ, но стоит засомневаться — и мозг начинает выдавать странные варианты. А если ошибётесь — ничего страшного. Просто признайтесь себе, что ваш аттестат немного устарел.

Готовы рискнуть? Тогда вперёд — покажите, что вы действительно помните русский язык. Или что вы не боитесь признать, что пора его повторить. В любом случае будет интересно.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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