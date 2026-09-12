Больше не варю свёклу часами: этот трендовый способ завоевал уже все кухни

Свёклу не обязательно варить только для салатов. Хорошо приготовленный корнеплод получается сладким, сочным и плотным и вполне может стать самостоятельным гарниром. Главное — не допустить потери цвета и сока ещё до начала приготовления.

Не чистите свёклу перед варкой

Кожица и хвостик помогают сохранить внутри влагу, вкус и насыщенный оттенок. Поэтому перед варкой достаточно тщательно отмыть корнеплод щёткой. Срезать кожуру не нужно, а длинный хвостик лучше лишь немного укоротить.

Если очистить свёклу заранее, часть сока и пигмента перейдёт в воду, из-за чего мякоть может стать бледнее и водянистее.

Как варить

Положите свёклу в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы она полностью покрывала корнеплоды. После закипания уменьшите нагрев до минимума. Сильное кипение способно сделать мякоть рыхлой.

Для сохранения яркого цвета можно добавить в воду немного лимонного сока или уксуса — примерно чайную ложку на литр. Солить воду не стоит.

Сколько готовить

Продолжительность варки зависит прежде всего от размера:

небольшим корнеплодам обычно хватает 30–40 минут;

средним потребуется около 40–60 минут;

крупная свёкла может вариться до полутора часов.

Готовность проще всего проверять ножом или вилкой. Если они легко входят в середину, овощ можно снимать с огня.

Как ускорить приготовление

Если времени мало, свёклу можно приготовить в микроволновке. Вымойте корнеплод, сделайте несколько проколов вилкой и поместите его в пакет для запекания, добавив немного воды.

При мощности 800–1000 Вт обычно достаточно примерно 15 минут, после чего свёкле желательно ещё несколько минут полежать внутри выключенной печи.

После варки или приготовления свёклу можно сразу охладить в холодной воде. Это остановит дальнейшее размягчение и поможет быстро снять кожицу.

Как хранить

Остывшую свёклу держите в холодильнике в закрытом контейнере или пакете. Целый неочищенный корнеплод сохраняется примерно до пяти дней, очищенный — около трёх. Нарезанную свёклу лучше съесть в течение двух дней.