75% людей проваливаются на втором же вопросе: этот тест проходят только самые умные 

Я обожаю такие тесты, где нужно не просто гадать, а шевелить извилинами. Говорят, что 75% людей не справляются с этими 7 вопросами. И дело не в том, что они сложные. Просто большинство привыкло искать ответы в интернете, а не в собственной голове. Они боятся ошибиться, сомневаются, перепроверяют — и в итоге проигрывают. А те, кто не боится думать, отвечают легко и быстро. И им не нужны подсказки.

Этот тест — проверка вашей сообразительности и умения находить нестандартные решения. Это не экзамен, это вызов. Вызов самому себе. Готовы доказать, что вы умнее трёх четвертей людей? Тогда отвечайте на 7 вопросов. Без гугла, без подглядываний.

Просто включите голову и действуйте. Если ответите на все — вы точно в меньшинстве. Если споткнётесь — не страшно, зато будет над чем подумать. Идёт?