3 ошибки, из-за которых печень получается резиновой: во-первых, ее нужно жарить в панировке 

Я всегда считала, что куриная печень — это лотерея. То она получается сухой и резиновой, то разваливается, то внутри сырая. Я перепробовала кучу рецептов, меняла масло, покупала дорогую печень у фермеров — результат был непредсказуемым. Но когда я разобралась в ошибках, которые совершала годами, печень стала получаться всегда. Идеальной. Прямо как в ресторане.

Первая ошибка: я размораживала печень как попало

Я часто доставала печень из морозилки и кидала в тёплую воду, чтобы разморозить быстрее. Или оставляла на столе. А потом жарила, и она становилась жёсткой. Оказывается, печень не любит быстрой разморозки — она теряет сок, становится сухой и сжимается на сковороде. Теперь я кладу её на ночь в холодильник, на нижнюю полку. Или просто оставляю при комнатной температуре на пару часов. Постепенно. И она остаётся сочной.

Вторая ошибка: я жарила печень на раскалённой сковороде

Все говорят: «Разогрей сковороду как следует!». Я так и делала. А потом печень становилась жёсткой за секунды. Ткани печени очень нежные, в них нет прочной соединительной ткани, поэтому высокая температура её убивает. Теперь я выкладываю кусочки на чуть тёплую сковороду, не дожидаясь, пока масло начнёт дымить. И печень остаётся мягкой и тающей внутри, даже когда подрумянивается снаружи.

Третья ошибка: я жарила печень без панировки

Раньше я просто кидала кусочки на сковороду, и они прилипали, теряли сок и становились сухими. А потом я попробовала обвалять их в муке, и всё изменилось. Мука создаёт защитную корочку, которая не даёт соку вытекать, предотвращает прилипание и защищает печень от перегрева. А ещё даёт ту самую золотистую хрустящую оболочку, которую я так люблю.

Четвёртая ошибка: я солила печень в начале

Раньше я солила печень сразу, как только клала на сковороду. А потом она становилась жёсткой. Теперь я солю в конце или вообще смешиваю соль с мукой и обваливаю кусочки в ней. Соль подсушивает поверхность, но не вытягивает влагу изнутри.

Как я теперь жарю печень, чтобы она таяла во рту

Есть два способа, и оба работают. Первый — быстрая обжарка на среднем огне с частым помешиванием, как при стир-фрае. Второй — медленное томление на минимальном огне под крышкой. В обоих случаях печень получается нежной, сочной и без резиновой текстуры. Главное — не пережарить.

Как понять, что печень готова

Я проверяю ножом: если при нажатии выделяется прозрачный сок, а не розовый — значит, готово. Или просто разрезаю самый толстый кусочек. Если внутри нет сырости — можно снимать.