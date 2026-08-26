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Киноафиша Про жизнь 1 добавка — и борщ будет бордовым, а не оранжевым: вкус блюда не испортит, а даже наоборот

1 добавка — и борщ будет бордовым, а не оранжевым: вкус блюда не испортит, а даже наоборот

Проверено редакцией
1 добавка — и борщ будет бордовым, а не оранжевым: вкус блюда не испортит, а даже наоборот

Не все хозяйки знают эту хитрость. 

У борща есть неприятная привычка: в начале готовки он выглядит насыщенно-рубиновым, а через некоторое время становится почти оранжевым или бледно-розовым. Дело не обязательно в неудачной свекле — часто цвет теряется из-за слишком долгого нагревания.

Исправить ситуацию можно еще на этапе приготовления зажарки.

Свекле нужна кислота

За характерный оттенок свеклы отвечают природные пигменты беталаины. При продолжительном нагревании они постепенно разрушаются, поэтому чем дольше свекла варится в кастрюле, тем выше риск получить блеклый борщ.

Кислая среда помогает лучше сохранить насыщенный цвет. Поэтому свеклу удобнее сначала приготовить отдельно вместе с продуктом, который даст небольшую кислинку.

Что добавить в зажарку

Когда лук, морковь и свекла уже находятся на сковороде, можно добавить примерно чайную ложку лимонного сока. Его понадобится совсем немного — отчетливо кислым борщ от этого стать не должен.

Еще один привычный вариант — томаты. Подойдут свежие помидоры, консервированные томаты или 1–2 столовые ложки томатной пасты. Они не только дают необходимую кислотность, но и сами усиливают красный оттенок блюда.

Когда отправлять свеклу в кастрюлю

Есть и еще один важный момент — не стоит варить готовую свекольную зажарку слишком долго. Лучше добавить ее ближе к концу приготовления, когда картофель и капуста уже практически готовы.

После этого борщу достаточно немного покипеть на слабом огне. Так свекла успеет отдать вкус бульону, но не проведет в кипятке лишние полчаса.

В результате маленькая ложка лимонного сока или хорошая томатная паста решают сразу две задачи — делают вкус борща выразительнее и помогают сохранить тот самый аппетитный рубиновый цвет.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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