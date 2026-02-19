Меню
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Кызылорде
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
13:20
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
15:10
от 2800 ₸
16:00
от 2800 ₸
17:00
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
18:50
от 3200 ₸
19:10
от 7000 ₸
19:40
от 3200 ₸
20:40
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
22:30
от 3200 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
14:35
от 1000 ₸
16:05
от 1500 ₸
19:30
от 1800 ₸
21:00
от 1800 ₸
22:30
от 1800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:35
от 1600 ₸
17:55
от 1800 ₸
19:25
от 2200 ₸
20:55
от 2200 ₸
22:25
от 2200 ₸
