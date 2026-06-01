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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Кызылорде
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
13:30
от 2400 ₸
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