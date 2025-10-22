Меню
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Кызылорде
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Кызылорде
О фильме
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
00:00
от 3200 ₸
