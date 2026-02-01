Меню
Киноафиша Фильмы Скарлет Расписание сеансов Скарлет, 2025 в Кызылорде

Расписание сеансов Скарлет, 2025 в Кызылорде

Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:10 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 14:30 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
10:50 от 1200 ₸ 16:40 от 1800 ₸
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Ловушка для кролика
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
