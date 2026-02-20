«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода

Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще

Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве

«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)

Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен

Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда

Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал

В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать

У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай

Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры

«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале