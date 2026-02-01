Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Косшы

Расписание сеансов Убежище, 2026 в Косшы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
22:20 от 3000 ₸ 23:20 от 3000 ₸
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше