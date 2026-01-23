Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Караганде

Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 вс 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
22:05 от 2600 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, KZ
15:50 от 3000 ₸ 19:50 от 3400 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
21:25 от 2600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя
28 лет спустя
2025, Великобритания / США, ужасы
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше