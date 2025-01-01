Menu
Kinoafisha
Petropavl, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Cinemas Nearby
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
Find cinemas near you
Allow the browser to determine your location.
Determine Location
Your location:undetermined
Refresh
Kazahstan ZD
g. Petropavlovsk, ul. Internatsionalnaya, 66
1.6 km
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
2.7 km
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
2.8 km
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
5.7 km
Kinoklub
Petuhovo, ul. Karla Marksa, d. 55
85.2 km
Pelikan
ulitsa Lenina, 86
105 km
Esenin
Kurganskaya obl., selo Chastoozere, ul. Oktyabrskaya, 139
112 km
Premer-Zal Premera
Berdyuzhe, ulitsa Kirova 1
119 km
Lyubimyy
Ulitsa Lenina, 46A
128 km
Pobeda
g. Isilkul, ul. Kommunisticheskaya, 2
135 km
Avalon
g. Ishim, ul. 2-Severnaya, 69B, KRK "Avalon"
142 km
Armizonskiy RDK
s. Armizonskoe, ul. Kirova, 1
153 km
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree