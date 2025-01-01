Menu
Arsenal 3D (Atyrau)
g. Atyrau, 3 mkrn Avangard, 40A, TTs «Ataba», 2 etazh
1.4 km
Kinoplexx Atyrau
g. Atyrau, TRK Atyrau, pr. Satpaeva, 17 A
2.2 km
Qaisar Park Cinema
g. Kulsary, ul. Sarieva, 16
162 km
INDERBOR CINEMA
g. Atyrau, poselok Inderbor, ul. Bebitshilik 1
164 km
Inderbor Cinema
ulitsa Beybitshilik, 1
164 km
Sovremennik
ulitsa Lenina, 13, Nachalovo
295 km
Kontinent Sinema
g. Astrahan, ul. Savushkina, 5, TTs City
305 km
Kinomaks
g. Astrahan, Vokzalnaya pl., 13, TRTs «Yarmarka», 3 etazh
305 km
Kinopolis Astrahan
pr-d Vorobeva, 10
306 km
Illyuzion
g. Astrahan, ul. Ahmatovskaya, 9
306 km
Bolshoe kino
g. Astrahan, ul. Boevaya, 25, TRK «ALImpic» («Alimpik»)
308 km
Kinolyuks TRK «Dexter»
g. Astrahan, ul. Magistralnaya, 29
308 km
