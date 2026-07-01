Showtimes for Steppe in Astana on 23 July 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 18:50 from 2800 ₸ 20:25 from 2800 ₸ 00:15 from 2800 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D 23:10 from 3400 ₸ 00:20 from 3400 ₸ 2D, KK 15:10 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 2D, KZ 14:10 from 3000 ₸ 17:40 from 3000 ₸ 2D, RU 22:10 from 3400 ₸ 23:20 from 3400 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KK 15:30 from 3000 ₸ 17:30 from 3000 ₸ 19:40 from 3400 ₸ 2D, KZ 14:30 from 3000 ₸ 16:30 from 3000 ₸ 18:40 from 3400 ₸