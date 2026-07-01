Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Steppe Showtimes for Steppe (2022) in Astana today

Showtimes for Steppe (2022) in Astana today

Steppe
Steppe Drama 2022 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Tomorrow 23
Format
Group Screenings

Showtimes for Steppe in Astana on 23 July 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
18:50 from 2800 ₸ 20:25 from 2800 ₸ 00:15 from 2800 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D
23:10 from 3400 ₸ 00:20 from 3400 ₸
2D, KK
15:10 from 3000 ₸ 18:40 from 3000 ₸
2D, KZ
14:10 from 3000 ₸ 17:40 from 3000 ₸
2D, RU
22:10 from 3400 ₸ 23:20 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KK
15:30 from 3000 ₸ 17:30 from 3000 ₸ 19:40 from 3400 ₸
2D, KZ
14:30 from 3000 ₸ 16:30 from 3000 ₸ 18:40 from 3400 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more