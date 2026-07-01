Расписание Степь в Астане на 23 июля 2026 Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D 23:10 от 3400 ₸ 00:20 от 3400 ₸ 2D, KK 15:10 от 3000 ₸ 18:40 от 3000 ₸ 2D, KZ 14:10 от 3000 ₸ 17:40 от 3000 ₸ 2D, RU 22:10 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KK 15:30 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 19:40 от 3400 ₸ 2D, KZ 14:30 от 3000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 18:40 от 3400 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 18:50 от 2800 ₸ 20:25 от 2800 ₸ 00:15 от 2800 ₸