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Киноафиша Фильмы Степь Расписание Степь (2022) в Астане на сегодня

Расписание Степь (2022) в Астане на сегодня

Степь
Степь драма 2022 / Казахстан
Билеты
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Завтра 23
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Расписание Степь в Астане на 23 июля 2026
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D
23:10 от 3400 ₸ 00:20 от 3400 ₸
2D, KK
15:10 от 3000 ₸ 18:40 от 3000 ₸
2D, KZ
14:10 от 3000 ₸ 17:40 от 3000 ₸
2D, RU
22:10 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
15:30 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 19:40 от 3400 ₸
2D, KZ
14:30 от 3000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 18:40 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
18:50 от 2800 ₸ 20:25 от 2800 ₸ 00:15 от 2800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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