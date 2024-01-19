Menu
Aruzhan Alina 19 January 2024, 14:40
Хотели сделать возврат билета спустя минуты 10, так как поменялись планы и не успевали. Нам кассиршы сказали, что при возврате эту сумму удержат с той которая ее продавала нам. Что за бессовестное руководство! Неужели нельзя учитывать человеческие факторы? Кассиршы в чем виноваты? Они ведь и так получают мизерную зарплату!!!
Айдана Абышева 13 July 2024, 18:45
Звоню не отвечают на звонки, купила билет онлайн, по ошибке в 20:30 и в 20:30 начало фильма почему с онлайн продажи не снимают? Хотела сделать возврат билета уже через 30 сек после покупки но не возможно! И не отвечают на звонки !!!
