Kinopark 7 IMAX Keruen
Cinemas
Kinopark 7 IMAX Keruen
Kinopark 7 IMAX Keruen Cinema Reviews
Kinopark 7 IMAX Keruen Cinema Reviews
Aruzhan Alina
19 January 2024, 14:40
Vote
Хотели сделать возврат билета спустя минуты 10, так как поменялись планы и не успевали. Нам кассиршы сказали, что при возврате эту сумму удержат с той которая ее продавала нам. Что за бессовестное руководство! Неужели нельзя учитывать человеческие факторы? Кассиршы в чем виноваты? Они ведь и так получают мизерную зарплату!!!
19 January 2024, 14:40
0
0
Reply
Айдана Абышева
13 July 2024, 18:45
Звоню не отвечают на звонки, купила билет онлайн, по ошибке в 20:30 и в 20:30 начало фильма почему с онлайн продажи не снимают? Хотела сделать возврат билета уже через 30 сек после покупки но не возможно! И не отвечают на звонки !!!
13 July 2024, 18:45
0
0
Reply
