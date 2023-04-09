Menu
Kinoforum 10 (TRTs Forum) Cinema Reviews
Kinoforum 10 (TRTs Forum) Cinema Reviews
Nurlan Omarbekov
9 April 2023, 16:00
Vote
Здравствуйте, сегодня мои дети ходили на мультфильм братья супер Марио. Купили билеты на вип который стоял более 8 тыс. Тенге. Хотели попробовать. Но почему то из выставили и обратно запустили. Сказали что весь зал выкупили и после запустили. Это что было? Они простоял и не посмотрели фильм ценных 20-30 мин. Почему так ведете себя. Прошу вернуть деньги за билеты. Дайте контакты руководства. Это что вообще происходит? Если дети можете как хотите поступать? Я буду жаловаться. Порошу руководство позвонить на номер 87778892010.
9 April 2023, 16:00
1
0
Reply
Гулим Сагы
4 August 2023, 20:15
Vote
Всё хорошо но надо было предупредить о том что после 10 18+, мы теперь не знаем как вернуть деньги, отстой
4 August 2023, 20:15
0
0
Reply
