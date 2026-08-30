Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films 14 kun Showtimes for 14 kun (2026) in Aktau today

Showtimes for 14 kun (2026) in Aktau today

14 kun
14 kun Comedy 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 30 Tomorrow 31 Tue 1 Wed 2
Format
Group Screenings

Showtimes for 14 kun in Aktau on 30 August 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D
19:55 from 3000 ₸ 22:10 from 3000 ₸ 23:55 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, KZ
16:40 from 3100 ₸ 18:20 from 3500 ₸ 20:20 from 3500 ₸ 22:00 from 3500 ₸ 23:40 from 3100 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, KZ
17:30 from 2700 ₸ 20:50 from 3100 ₸ 00:10 from 2700 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
18:20 from 1500 ₸ 20:00 from 1500 ₸ 22:10 from 1500 ₸ 23:25 from 5000 ₸ 23:30 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, KZ
19:10 from 1100 ₸ 23:35 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more