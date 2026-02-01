Меню
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Экибастузе

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Экибастузе

Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
10:10 от 1500 ₸ 12:00 от 1600 ₸ 13:40 от 1600 ₸ 14:05 от 1800 ₸ 15:45 от 1800 ₸ 19:50 от 2500 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
13:20 от 1500 ₸ 17:30 от 1700 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
