Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Экибастузе

Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Экибастузе

Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:50 от 2400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
22:50 от 1500 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
