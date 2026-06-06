Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Астане 11 июня 2026

Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 11 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
12:40 от 30000 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже
2026, Франция, комедия, криминал
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует
Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет
На уровне «Острова проклятых»: 4 фильма с настолько неожиданными поворотами, что такое даже предположить нельзя
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге
Уже устали от «Великолепного века»: эти 4 исторических дизи намного круче истории Хюррем и Сулеймана
«Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)
«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях 
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта
«Мы ничего не нашли о Джеке»: эта безумная теория о «Титанике» рушит всю любовную линию Розы
Пошли по пути «Твин Пикса»: 3 громких сериала, которые просто исчезли — их не отменили, но и не продлили
Почему Сулеймана называют Великолепным везде, но только не в Турции: на родине у султана не такое крутое прозвище
Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше