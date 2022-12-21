Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Kinopark 8 IMAX Saryarka Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka

Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka

Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ujekovazhanar 21 декабря 2022, 16:52
Оценка
Требую уволить кассира который грубо разговаривал со мной и другими посетителями. Мы ждали премьеру Аватара долгое время и вот придя на сеанс нам испортили весь настрой за несколько минут диалога ,имя к сожалению не узнали,среда 21 декабря 19.30 ,ситуацию я эту не оставлю ,хотелось бы выйти на связь с менеджером для дальнейшего разъяснения
21 декабря 2022, 16:52 Ответить
Балғынбек Бекқожа 2 января 2024, 14:44
Оценка
трубку вообще не берет👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
2 января 2024, 14:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Kinopark 7 IMAX Keruen 2 комментария
Chaplin MEGA Silk Way 5 комментариев
Евразия Cinema7 8 комментариев
Arman Asia Park (Астана) 1 комментарий
Самрук 1 комментарий
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше