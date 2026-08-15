Звонок для учителя! А наш тест — для всех, кто ностальгирует по школе: угадайте 5 советских фильмов про одноклассников

Школьные фильмы советского времени до сих пор легко узнаются по знакомым лицам, интерьерам и атмосфере. Особенно тепло зрители вспоминают истории о выпускниках, встречах спустя годы и одноклассниках, которым приходится заново смотреть друг на друга.

Многие такие картины давно разобраны на цитаты, но сможете ли вы узнать их без подсказок по одному кадру? В этом тесте собрали пять фильмов СССР, объединённых школьной тематикой и встречами выпускников.

Некоторые кадры наверняка вызовут приятную ностальгию, а над другими придётся немного подумать. Проверим, сможете ли вы вспомнить все пять?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.