Звезда «Содержанок» рассказала, что происходило на съемках сцен 18+: в реальности от такого бы сбежал каждый мужчина

10 мая 2026 14:00
Кадр из сериала «Содержанки»

Эти эпизоды потребовали терпения от актеров.

Сериал «Содержанки» действительно стал знаковым явлением для российского телевидения. Впервые на одной площадке собрался звёздный актёрский состав, готовый участвовать в столь откровенном и провокационном проекте.

Картина не просто вызвала шквал обсуждений, но и продолжала будоражить публику с выходом каждого нового сезона, давая повод для споров и анализа.

Софья Эрнст в сериале «Содержанки»

Роль в сериале «Содержанки» сделала Софью Эрнст по-настоящему знаменитой. Зрителям запомнился её персонаж — девушка из провинции, которая на первый взгляд кажется скромной и наивной, а на деле оказывается расчётливой и амбициозной. Её героиня с поразительной скоростью превращается в успешную бизнес-леди, не гнушаясь никакими методами.

Сама актриса в интервью признавалась, что её совершенно не пугают отрицательные роли. Напротив, она считает, что именно такие сложные и неоднозначные персонажи дают возможность артисту по-настоящему раскрыться и показать новые грани своего таланта.

Постельные сцены Софьи Эрнст

Для своей роли Софье Эрнст также пришлось сниматься в откровенных постельных сценах. Готовность актрисы к таким пикантным эпизодам удивила многих зрителей, особенно учитывая, что она замужняя женщина и мать нескольких детей.

Кадр из сериала «Содержанки»

Однако сама Эрнст объяснила, что справиться с волнением и неловкостью ей помог партнёр по съёмочной площадке — Сергей Бурунов. По её словам, его лёгкость и чувство юмора создавали нужную атмосферу.

«Меня очень выручал смех. Шутки позволяли расслабиться и избавиться от любой скованности», — признавалась актриса в интервью.

А в Сети комментаторы уже отметили, что лучше совету звезды не следовать в обычной жизни, иначе неуместными шутками можно только отпугнуть человека рядом.

Фото: Кадры из сериала «Содержанки»
Светлана Левкина
