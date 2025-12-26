Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

Тема мести в криминальных сериалах занимает особое место. Обычно это движущая сила всего сюжета, которая помогает раскрыть мотивацию главного героя.

Именно этому будет посвящен будущий детективный сериал «Капитан Туман». И главную роль там сыграл Михаил Пореченков.

Сюжет сериала «Капитан Туман»

Капитан полиции Виталий Туманский теряет всё в одно мгновение — его жена гибнет от пули, предназначавшейся ему. С этого момента в нём живёт только идея докопаться до истины и поймать виновных.

Опасаясь его неуравновешенного состояния, руководство отстраняет Туманского от серьёзных дел. Ему оставляют службу, но лишь при одном условии: он будет заниматься исключительно бумажной рутиной и мелкими поручениями.

Чтобы незаметно наблюдать за ним, капитану назначают двух новых напарников. Этой непохожей команде придётся расследовать преступления.

Детали сериала «Капитан Туман»

Несмотря на мрачное начало, в сериале много места отведено юмору. Трое главных героев настолько разные, что их постоянные столкновения рождают множество комичных ситуаций. Всё это действие сопровождает энергичный саундтрек, где часто звучат песни группы «Сектор Газа».

«Играть такого героя — одно удовольствие. Вроде бы детектив, а на самом деле — весёлая комедия о том, как не утратить себя и чувство юмора даже в самых серьёзных обстоятельствах», — делился Михаил Пореченков, исполнитель главной роли.

Его персонажу будут помогать коллеги в исполнении Азамата Нигманова и Зои Бербер. Роль главного противника досталась Андрею Мерзликину. Премьера проекта запланирована на следующий год.

