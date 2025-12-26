Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

26 декабря 2025 19:00
Кадр из сериала «Капитан Туман»

Актер в восторге от героя.

Тема мести в криминальных сериалах занимает особое место. Обычно это движущая сила всего сюжета, которая помогает раскрыть мотивацию главного героя.

Именно этому будет посвящен будущий детективный сериал «Капитан Туман». И главную роль там сыграл Михаил Пореченков.

Сюжет сериала «Капитан Туман»

Капитан полиции Виталий Туманский теряет всё в одно мгновение — его жена гибнет от пули, предназначавшейся ему. С этого момента в нём живёт только идея докопаться до истины и поймать виновных.

Опасаясь его неуравновешенного состояния, руководство отстраняет Туманского от серьёзных дел. Ему оставляют службу, но лишь при одном условии: он будет заниматься исключительно бумажной рутиной и мелкими поручениями.

Чтобы незаметно наблюдать за ним, капитану назначают двух новых напарников. Этой непохожей команде придётся расследовать преступления.

Кадр из сериала «Капитан Туман»

Детали сериала «Капитан Туман»

Несмотря на мрачное начало, в сериале много места отведено юмору. Трое главных героев настолько разные, что их постоянные столкновения рождают множество комичных ситуаций. Всё это действие сопровождает энергичный саундтрек, где часто звучат песни группы «Сектор Газа».

«Играть такого героя — одно удовольствие. Вроде бы детектив, а на самом деле — весёлая комедия о том, как не утратить себя и чувство юмора даже в самых серьёзных обстоятельствах», — делился Михаил Пореченков, исполнитель главной роли.

Его персонажу будут помогать коллеги в исполнении Азамата Нигманова и Зои Бербер. Роль главного противника досталась Андрею Мерзликину. Премьера проекта запланирована на следующий год.

Кадр из сериала «Капитан Туман»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком городе снимали сериал «Полярный».

Фото: Кадры из сериала «Капитан Туман»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова 5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова Читать дальше 23 декабря 2025
10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша 10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша Читать дальше 26 декабря 2025
«Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали? «Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали? Читать дальше 26 декабря 2025
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом Читать дальше 25 декабря 2025
Поплавская призвала игнорировать «Химкинских ведем» с Муцениеце: «Берегите себя и своих близких от этого мрака» Поплавская призвала игнорировать «Химкинских ведем» с Муцениеце: «Берегите себя и своих близких от этого мрака» Читать дальше 25 декабря 2025
В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще» В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще» Читать дальше 25 декабря 2025
Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Читать дальше 24 декабря 2025
Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы Читать дальше 24 декабря 2025
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше