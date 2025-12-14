Меню
В каком го­ро­де сни­ма­ли се­ри­ал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели

14 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Полярный»

Город не вымышленный. Он вырос вокруг горнодобывающей промышленности.

Сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым легко обманул зрителей. Кажется, что действие разворачивается в каком-то вымышленном суровом городке на краю света. Но место вполне реальное — и очень узнаваемое для тех, кто хоть раз бывал на Севере.

Где на самом деле снимали «Полярный»

Основной съемочной площадкой стал Кировск в Мурманской области. Небольшой город на Кольском полуострове, прямо у подножия Хибин. Формально — не самый северный населенный пункт страны, но ощущение «края карты» там абсолютное.

Горы, длинная зима, короткий световой день и ощущение оторванности от большой земли — именно это и искали создатели сериала.

По сюжету «Полярный» находится за Полярным кругом. Кировск этому условию соответствует. Здесь настоящая полярная ночь, морозы держатся большую часть года, а снег — не декорация, а часть жизни.

Почему именно Кировск

Город вырос вокруг горнодобывающей промышленности. Апатитовые рудники, рабочие кварталы, суровая архитектура — все это идеально легло в атмосферу сериала. Никаких лишних украшений. Север честный и прямой, как герои «Полярного».

Плюс — Хибины. Горы буквально нависают над городом, создавая тот самый визуальный эффект из сериала: маленький человек на фоне большого, холодного мира.

Бонус для туристов

Кировск давно знают любители активного отдыха. Горнолыжные курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр», сезон катания с ноября по май, фрирайд, снегоходы. А еще — северное сияние, которое здесь можно увидеть с осени до весны, особенно если отъехать подальше от городских огней.

Так что «Полярный» — не только сериал. Это еще и редкий случай, когда экранный Север почти не приукрашен. И от этого выглядит еще убедительнее.

Писали также о том, что герой «Полярного» является чуть ли не копией кумира россиян: Пореченков раскрыл связь сериала с известным фильмом.

Фото: Кадр из сериала «Полярный»
Екатерина Адамова
