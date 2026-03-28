Звезда нового хита на Первом неслучайно получил роль: как Власенко из сериала «Павел. Первый и последний» связан с императором

28 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»

Актер рассказал о случае из прошлого.

На Первом канале состоялась премьера сериала под названием «Павел. Первый и последний». Часть зрителей уже знакома с этим проектом — его показ на онлайн-платформах прошел еще в прошлом году.

Тогда картина получила достаточно высокие оценки, причем многие отмечали игру Дениса Власенко, исполнителя роли императора. Как оказалось, у актера с его персонажем существует особая внутренняя связь.

Сюжет

В основе исторической драмы лежит образ одного из самых неоднозначных и малоизученных российских самодержцев — Павла I. Его часто называли сумасшедшим, однако жизнь императора была по-настоящему трагична. С ранних лет он остро чувствовал отчуждение со стороны матери и тяжело переживал, что обстоятельства гибели отца так и остались загадкой.

Павел слишком долго находился в ожидании момента, когда сможет занять престол. Многие из преобразований, которые он задумывал, были вполне разумными и шли на благо государства. Однако осуществить задуманное в полной мере ему не удалось — жизнь императора оборвалась в результате заговора.

Денис Власенко в сериале

Денис Власенко, сыгравший главную роль в сериале о Павле I, поделился историей о том, как зародилось его желание принять участие в этом проекте. Оказалось, что толчком послужило случайное замечание репетитора.

В выпуске программы «Доброе утро» актер рассказал, что его преподаватель английского, который также хорошо разбирался в российской истории, однажды заметил их внешнее сходство с императором.

«Он сказал мне: "Денис, ты очень похож на Павла I"», — вспомнил артист слова наставника, который в Англии вел лекции по русской истории.

Именно эта фраза, по признанию Власенко, положила начало его стремлению когда-нибудь воплотить этот образ на экране.

Актер добавил, что ему всегда была интересна та историческая эпоха, поэтому он старался как можно глубже проникнуться духом времени и осуществить свою мечту через актерскую профессию.

Фото: Кадры из сериала «Павел. Первый и последний»
Светлана Левкина

