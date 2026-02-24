Меню
Киноафиша Статьи Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов

24 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Ограбление»

А всю историю можно посмотреть за 4 часа и 54 минуты.

Кажется, обычный вечер и обычной детектив. Но если не знаете, что включить после работы, вот вариант, который затянет на шесть серий подряд.

Криминал, деньги пенсионных фондов, нервная Софи Тернер и ощущение, что никто в этой истории не чист. Новый сериал «Ограбление» от Amazon аккуратно маскируется под проходную драму, а на деле оказывается занятной головоломкой.

Деньги, которые нельзя было трогать

Софи Тернер играет Зару — сотрудницу инвестиционной компании. Зарплата скромная, карьерных перспектив почти нет, дома конфликт с матерью, вечером — алкоголь. Всё меняется, когда в офис врываются грабители и заставляют сотрудников перевести гигантскую сумму со счетов обычных вкладчиков.

После побега преступников начинается настоящая игра. В дело вступают инспектор полиции с лудоманией и агенты контрразведки. Каждый персонаж что-то скрывает, и доверять нельзя никому.

Шесть эпизодов вместо одного фильма

Проект состоит из 6 серий, и здесь главный спорный момент. Историю легко можно было уместить в полнометражный фильм — динамики хватило бы. Вместо этого создатели растягивают интригу, добавляют параллельные линии и усложняют конструкцию.

Но плюсы перевешивают. Тернер уверенно держит роль, Джейкоб Форчун-Ллойд из «Хода королевы» добавляет нерв, а моральные дилеммы работают. Да, есть сценарные допущения, но расследование раскручивается с интересом.

Это не революция жанра, а аккуратный криминальный сериал на вечер, который честно отрабатывает свои шесть эпизодов.

Фото: Кадр из сериала «Ограбление»
Екатерина Адамова
