Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал

17 марта 2026 14:15
Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Актриса не является преданной фанаткой вселенной.

Ребекка Фергюсон, появившаяся в полнометражном продолжении «Острых козырьков», которое уже успели увидеть зрители в ряде стран, призналась, что не разделяет всеобщей любви к знаменитой криминальной саге.

Несмотря на участие в киноверсии, актриса не является преданной фанаткой вселенной. Как выяснилось, «зайти» в сериал у неё получилось только однажды: больше одного сезона она так и не одолела.

Ребекка Фергюсон о сериале «Острые козырьки»

Британское издание The Independent пообщалось с Ребеккой Фергюсон. В интервью звезда затронула тему своего участия в фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».

Как выяснилось, для погружения в материал актриса ограничилась лишь первым сезоном культового сериала. По её словам, проект оказался чересчур масштабным.

«Шесть сезонов — ну это слишком серьёзный объём, очень много», — пояснила Фергюсон.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Фильм «Острые козырьки»

Премьера фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» состоится на Netflix 20 марта. События картины происходят в период Второй мировой войны и служат логическим продолжением сюжетной линии культового сериала.

Ребекка Фергюсон предстанет в образе таинственной женщины по имени Кауло, связанной с Томасом Шелби. Детали её взаимоотношений с главным героем и значение персонажа для сюжета пока не раскрываются. Любопытно, что именно Мёрфи настоял на кандидатуре Фергюсон.

В одном из интервью актриса рассказала о курьёзном моменте подготовки к роли. Она честно предупредила коллегу, что не сможет в точности имитировать характерный бирмингемский акцент, присущий героям вселенной.

В качестве шутки Фергюсон предложила превратить её героиню в шведку. В итоге создатели прислушались к актрисе и скорректировали образ, отказавшись от необходимости воспроизводить местное произношение.

Фото: Кадры из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» (2026), сериала «Острые козырьки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше