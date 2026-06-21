Звезда фильма «Любовь и голуби» в пух и прах разнес главный хит НТВ: «Главному герою место в дурдоме»

А ведь зрители очень любят этот сериал.

Современные детективные сериалы давно собирают миллионы зрителей у экранов. Однако далеко не все представители старой школы российского кино готовы разделить этот успех. Недавно народный артист России Александр Михайлов довольно резко высказался о популярном сериале «Пес», который уже много лет остается одним из самых узнаваемых проектов НТВ.

Актера удивила концепция сериала

На пресс-конференции, посвященной открытию Забайкальского международного кинофестиваля, 81-летний Александр Михайлов признался, что следит за современным телевидением, но некоторые проекты вызывают у него недоумение.

Особенно досталось сериалу «Пес». По словам артиста, во время просмотра у него возникает ощущение, будто четвероногий герой скоро начнет руководить всеми персонажами.

«Такое ощущение, что этот пес, как булгаковский Шарик, заговорит по-человечески и начнет командовать всей шайкой-братией, которая там работает», — заявил актер.

Не понравилась и игра некоторых персонажей

Михайлов также критически оценил одного из главных героев сериала. Артист отметил, что ему сложно воспринимать такого персонажа в роли человека, связанного с расследованиями и сыском.

«Человек, который там одну из главных ролей играет, которому лапшу на уши вешают, такой полуюродивый, имеет отношение к сыску. Ему, по крайней мере, место в шестой палате Чехова или в дурдоме», — отметил актер.

Но зрители продолжают смотреть

Несмотря на критику со стороны легендарного актера, «Пес» остается одним из самых популярных российских детективных сериалов последних лет. Проект давно обзавелся большой армией поклонников, которые ценят его именно за легкий тон, юмор и необычный дуэт полицейского с его верным напарником.

Так что мнение Александра Михайлова наверняка вызовет споры. Одни согласятся с актером, другие напомнят, что далеко не каждый сериал обязан быть серьезной драмой. Иногда зрителям просто хочется включить увлекательный детектив и хорошо провести вечер.