Зря только отвезли эту бабушкину одежду на дачу: восемь вещей из СССР, которые снова на пике моды

Мода движется по кругу, и это даёт шанс с пользой применить вещи, доставшиеся в наследство от бабушек. В текущем сезоне многие из них обретают вторую жизнь и оказываются на пике актуальности.

Платье-рубашка. Популярность этому предмету обеспечила Барбара Брыльска в «Иронии судьбы». Этой весной стоит присмотреться к лаконичным и сдержанным фасонам.

Жилет. Секретарша Верочка из «Служебного романа» явно разбиралась в моде. У неё стоит поучиться грамотно носить жилет: поверх футболок или водолазок.

Сумка-авоська. Аксессуар идеально вписывается в современный тренд на экологичность. Авоську удобно брать на прогулку, за покупками или на пляж.

Спортивная одежда. Катя Кузнецова из «Курьера» в свитшоте с крупной надписью сегодня считалась бы главной законодательницей стиля. Текущие тенденции активно внедряют спортивные элементы в повседневные луки.

Косынка. В советское время её носили на голове или повязывали на шею. Сегодня аксессуар по-прежнему востребован и помогает расставить яркие акценты в образе.

Стёганая куртка. Универсальный вариант для весны и прохладного лета. В бабушкином гардеробе вполне можно отыскать модель с вельветовым отложным воротником.

Строгий костюм с юбкой. Отличная альтернатива брючному комплекту. Юбка-карандаш подчеркнёт женственность, а шёлковые блузы смягчат строгость жакета.

Тельняшка. Стилисты советуют не бояться экспериментов. Полоску можно сочетать с белыми джинсами, шёлковыми юбками или объёмными пиджаками.