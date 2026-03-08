Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он

Голлум — фигура сложная и до сих пор будоражащая умы поклонников Толкина. Когда‑то он был обычным хоббитом по имени Смеагол, но Кольцо Всевластья сломало его, высушило тело и исказило душу.

Именно в нём лучше всего видна истинная природа проклятого артефакта. Кольцо не просто отнимает жизнь, оно заставляет своего носителя цепляться за него до последнего, даже когда ничего хорошего уже не светит.

Голлум — жертва, но не хочет спасаться. Он балансирует между добром и злом, вызывая то жалость, то отвращение. И всё же, если разобраться, в его истории хватает моментов, когда он действует как самый настоящий герой.

Не поддерживал Саурона

Голлум не служит Саурону — это важно понимать. Он вообще не встраивается в армию Тьмы и не проявляет к Тёмному Властелину ни капли уважения или преданности.

Его мотивация до смешного проста и одновременно трагична: ему нужно Кольцо. Только для себя. Никаких тайных миссий, никаких планов по порабощению Средиземья.

Да, если бы Кольцо снова оказалось у него, Саурон, скорее всего, быстро бы его вычислил и отобрал, но союзником от этого Голлум не становится. Он просто одержим.

Отпустил Сэма

В «Возвращении короля» Голлум строит хитрую ловушку, чтобы избавиться от Сэма. Тот вечно путается под ногами и мешает его планам, и тогда Голлум решает действовать через доверие Фродо. Он подставляет Сэма, подкидывая ему лепёшки, и Фродо, поверив в обман, прогоняет друга.

Сэм уходит, а Голлум провожает его долгим взглядом, полным угрозы, — но не трогает. В этот момент он мог бы напасть, но не делает этого.

И это важное расхождение с книгой, где Голлум без лишних сантиментов ведёт обоих хоббитов прямо в паутину к Шелоб.

Спас мир (пусть и случайно)

Гэндальф когда‑то обронил загадочную фразу, что Голлум ещё пригодится, и в итоге старый маг оказался прав сильнее, чем мог вообразить. Именно этот жалкий, одержимый, искалеченный Кольцом хоббит в последний момент нечаянно спасает Средиземье.

Когда Фродо уже стоит над пропастью и не в силах расстаться с проклятым артефактом, Голлум набрасывается на него, вырывает Кольцо и, потеряв равновесие, летит в огонь вместе со своей драгоценностью. Не будь этого — Фродо, скорее всего, сам бы надел Кольцо и превратился в нового Голлума, только, возможно, ещё более опасного.

Так случайность становится актом спасения для целого мира, замечает автор Дзен‑канала «Джедай из Шира».