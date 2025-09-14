Меню
Зрители ждали, и это свершилось: 4 сезон «Клюквенного щербета» начался со скандалов, измен и хаоса

14 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Делаем ставки, кто сойдет с ума в этом сезоне.

Зрители дождались этого момента — 12 сентября в эфир вышла первая серия 4 сезона «Клюквенного щербета». И будем откровенны — она была крайне неожиданной и спорной. Сейчас расскажем, чем же удивили нас Уналы и Арсланы на этот раз. Внимание, впереди спойлеры!

Кто умер?

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

После кровавой перестрелки в финале третьего сезона зрители наперебой делали ставки, кто же умрет. Ишил, Фатих, Мустафа, Апо, ребенок Кывылджим… вариантов было много.

Но если вы надеялись на похороны, спешим вас разочаровать. Умер только Корай, сообщник Ишил. Все остальные живы и здоровы, по крайней мере физически. А вот в психическом здоровье героев мы уже успели засомневаться.

Омер и Кывыджим

Теперь расскажем, что же стало с героями после временного скачка в три месяца. Во время стрельбы у Кывылджим начались роды. Малыш родился недоношенным, на шестом месяце беременности. Все это время и мать, и ребенок провели в больнице.

И вот Кывылджим и Кемаля выписали. Но новоиспеченная мамочка явно не в себе. Она чрезмерно опекает малыша и попутно пилит мужа. Кывылджим не может простить Омеру связь с Уналами. А услышав, что он собирается к Мустафе, и вовсе закатывает скандал.

Измученный скандалами, Омер уезжает отдохнуть в кафе. Возвращаясь домой, он сбивает кого-то на дороге. Чувствуется, что это дело добром не кончится…

Мустафа

После случившегося Мустафа не попадает в тюрьму. Его отправляют в психиатрическую клинику, где он проходит курс шоковой терапии. Из-за лечения он теряет все воспоминания после смерти матери и совсем не понимает, почему семья его бросила.

Приезд Омера и Апо навевает ему тоску по дому. Отец и дядя не решились рассказать, что он устроил дома кровавое побоище. Однако безумная улыбка Мустафы после их визита намекает — он ничего не забыл…

Нурсема и Фираз

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Эта парочка недолго была счастлива в браке. Нурсема не может оправиться после происходящего и ходит к психологу. Фираз витает в облаках. В это непростое для них время приезжает племянник Асуде Асиль. Он намерен взять в свои руки руководство компанией.

Фатих и Доа

Думали, у этой парочки все гладко? Нет, конечно! Они кидают друг другу взаимные обвинения, снова разговоры о разводе. Фатих чувствует себя большим боссом, а Доа — снова транжира. Но это не самое ужасное в их отношениях.

Апо и Ишил

Ишил после ранения не может иметь детей. Постоянно об этом напоминая, она выторговала себе особняк от мужа. Но это не мешает ушлой интриганке тайно встречаться со своим любовником Лео.

Апо же ударился в религию. Он уверен, что только вера поможет всей семье исцелить раны.

Но мы после просмотра уверены — это только начало глобального хаоса, который ждет героев «Щербета»...

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
