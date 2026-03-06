Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

У Маши из «Маши и Медведя» нет точной даты рождения по календарю, и создатели ни разу не называли точную цифру ее возраста. Но зрители, конечно, не могли оставить это без внимания и принялись высчитывать сами.

В первых сериях девочка выглядит совсем малышкой — года 3-4. Она уже вовсю командует Медведем и лесными жителями, но при этом не умеет читать, путает слова и говорит короткими фразами.

К более поздним сезонам героиня заметно взрослеет. Появляются намёки на школу: в одной из серий Маша просит Мишку поиграть с ней в учителя, явно готовясь к тому, что скоро сядет за парту. Значит, к финалу текущих эпизодов ей уже около 6 лет.