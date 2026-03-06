Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

6 марта 2026 21:31
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Она растет по ходу развития сюжета.

У Маши из «Маши и Медведя» нет точной даты рождения по календарю, и создатели ни разу не называли точную цифру ее возраста. Но зрители, конечно, не могли оставить это без внимания и принялись высчитывать сами.

В первых сериях девочка выглядит совсем малышкой — года 3-4. Она уже вовсю командует Медведем и лесными жителями, но при этом не умеет читать, путает слова и говорит короткими фразами.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

К более поздним сезонам героиня заметно взрослеет. Появляются намёки на школу: в одной из серий Маша просит Мишку поиграть с ней в учителя, явно готовясь к тому, что скоро сядет за парту. Значит, к финалу текущих эпизодов ей уже около 6 лет.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Читать дальше 7 марта 2026
«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) «Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) Читать дальше 7 марта 2026
Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Читать дальше 7 марта 2026
Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала» Читать дальше 7 марта 2026
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Читать дальше 7 марта 2026
Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Читать дальше 6 марта 2026
Финал уже показали, но не все успели увидеть: чем закончился 5 сезон «Первого отдела» Финал уже показали, но не все успели увидеть: чем закончился 5 сезон «Первого отдела» Читать дальше 6 марта 2026
Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше