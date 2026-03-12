Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная

12 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Первый отдел»

Что не так с пятым сезоном? 

В 2026 году зрители особо ждали пятый сезон «Первого отдела», ведь четвертый оставил много вопросов. В финале четвертого сезона Вера Брагина оказалась в тюрьме и больше всего зрители ждали продолжение именно из-за этой истории. Начало пятого сезона понравилось зрителям, ведь удалось доказать невиновность жены Брагина. Однако дальше многие были разочарованы сюжетом.

После финала пятого сезона начали появляться разные версии зрителей, почему очередная часть получилась такой неоднозначной. Своими версиями они делились на разных форумах, в том числе оставляли отзывы на kino-teatr.ru. Один из зрителей выдвинул версию, что сценариста Андрея Тумаркина отстранили от создания 5-го сезона. Вот одно из мнений зрителя сериала:

«В пятом сезоне нарушена былая схема: сквозная линия сверхзадачи и раскрытие текущих преступлений в каждой чётной серии. Так вот, они больше не раскрываются, полная путаница в нарезке, полностью смазана эмоциональная часть. Стойкое ощущение что Тумаркина отстранили или он сам по какой-то причине ушёл. 5-й сезон кое-как держится сугубо на импровизации основных актёров».

Многие зрители признают, что пятый сезон смотрели только из-за любимых актеров, а сюжет сериала довольно слабый. Отдельно подчеркивается в отзывах, что линия с сыном Брагина совершенно лишняя. Жаловались зрители и на недоработки в диалогах:

«Когда я смотрела эти 20 серий, меня не покидало ощущение, что я смотрю черновик - раскадровку. Вроде всё есть, но нет глубины, проработки характеров и диалогов… Сюжетные линии не доведены до конца, диалоги ни к чему не ведут и явно не доработаны».

Еще зрители уверены, что сезон провалился из-за того, что создатели попросту испортили историю некоторых героев, в том числе Комарова. Они отмечают, что из Комарова сделали «местного Петрушку», хотя изначально это был серьезный персонаж.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
