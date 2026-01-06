Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители обожают первую, а он выбрал другую: Калкин назвал свою любимую часть фильма «Один дома» — причина многих удивит

Зрители обожают первую, а он выбрал другую: Калкин назвал свою любимую часть фильма «Один дома» — причина многих удивит

6 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Дело вовсе не в сюжете или декорациях.

Обычно зрители считают, что в любимых франшизах лучшей остаётся первая часть, а дальше фильмы лишь теряют магию. Так случилось и с «Один дома»: новогодний хит 1990 года давно стал символом детства, а продолжения часто воспринимаются как менее удачные. Но сам Маколей Калкин, лицо этой истории, неожиданно выбрал фаворитом не оригинал.

Шутка с долей правды

В гостях у шоу First We Feast Калкин признался, что его сердце принадлежит «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Но причина оказалась далека от романтики:

«За "Один дома 2" мне заплатили больше, потому он мне нравится больше. Я получил 5% чистой прибыли, а также 15% от продаж билетов. Большое спасибо!» — с улыбкой сказал актёр.

Шутка ли, но сумма действительно впечатляет.

Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Цифры против ностальгии

Первая часть при бюджете в $18 млн собрала в мировом прокате $476 млн и стала культурным феноменом. Продолжение при том же бюджете заработало меньше — $358 млн, но для Калкина оно всё равно оказалось «дороже».

И дело не только в гонорарах: съёмки в Нью-Йорке, сцены в легендарном отеле «Плаза» и масштабные погони сделали вторую часть особенной.

Итог

Для миллионов зрителей идеальным «Один дома» останется первая история про мальчика и грабителей. Но для самого Кевина Маккалистера — вторая часть стала золотым временем, и в прямом, и в переносном смысле.

Читайте также: Кевин в соседях у Моники? Эту отсылку к фильму «Один дома» в «Друзьях» заметили единицы.

Фото: Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Замену Дэниелу Крэйгу уже нашли: новый «Бонд» растрепал друзьям о кастинге Замену Дэниелу Крэйгу уже нашли: новый «Бонд» растрепал друзьям о кастинге Читать дальше 7 января 2026
Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле Читать дальше 7 января 2026
У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре Читать дальше 7 января 2026
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? Читать дальше 6 января 2026
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Читать дальше 6 января 2026
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Читать дальше 5 января 2026
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Читать дальше 4 января 2026
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Читать дальше 3 января 2026
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Читать дальше 3 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше