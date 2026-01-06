Зрители обожают первую, а он выбрал другую: Калкин назвал свою любимую часть фильма «Один дома» — причина многих удивит

Обычно зрители считают, что в любимых франшизах лучшей остаётся первая часть, а дальше фильмы лишь теряют магию. Так случилось и с «Один дома»: новогодний хит 1990 года давно стал символом детства, а продолжения часто воспринимаются как менее удачные. Но сам Маколей Калкин, лицо этой истории, неожиданно выбрал фаворитом не оригинал.

Шутка с долей правды

В гостях у шоу First We Feast Калкин признался, что его сердце принадлежит «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Но причина оказалась далека от романтики:

«За "Один дома 2" мне заплатили больше, потому он мне нравится больше. Я получил 5% чистой прибыли, а также 15% от продаж билетов. Большое спасибо!» — с улыбкой сказал актёр.

Шутка ли, но сумма действительно впечатляет.

Цифры против ностальгии

Первая часть при бюджете в $18 млн собрала в мировом прокате $476 млн и стала культурным феноменом. Продолжение при том же бюджете заработало меньше — $358 млн, но для Калкина оно всё равно оказалось «дороже».

И дело не только в гонорарах: съёмки в Нью-Йорке, сцены в легендарном отеле «Плаза» и масштабные погони сделали вторую часть особенной.

Итог

Для миллионов зрителей идеальным «Один дома» останется первая история про мальчика и грабителей. Но для самого Кевина Маккалистера — вторая часть стала золотым временем, и в прямом, и в переносном смысле.

