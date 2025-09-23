Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»

Полюбившийся детектив появится на ТВ с новым сезоном.

Сериал «Душегубы» (2021) стал одной из самых громких премьер телеканала НТВ последних лет. Теперь зрителей ждет продолжение — «Душегубы 2», которое стартует в эфире 6 октября в 22:15.

На экране снова появятся Сергей Марин, Александр Самойленко, Зоя Бербер и Софья Синицына.

Как готовили премьеру

Первый сезон «Душегубов» показал, что российский зритель по-прежнему любит напряженные детективы с атмосферой опасности и психологической игрой.

Высокие рейтинги проекта сделали продолжение неизбежным. Вторая часть выйдет на НТВ в традиционном формате по две серии в день.

Повтор первого сезона

За неделю до премьеры НТВ устроит повторное вечернее шоу — с 29 сентября зрители могли освежить в памяти ключевые моменты. А кто-то посмотрит проект в первый раз.

Конкуренция на осеннем ТВ

Интересно, что выход «Душегубов 2» совпадает с рядом сильных премьер. Первый канал представит «Улицу Шекспира», а «Россия 1» покажет драму «Атом».

Почему ждут продолжение

«Душегубы 2» обещает максимальный накал сюжета и новые линии персонажей.

Если первый сезон показал, как сложно отличить палача от жертвы, то второй расширит тему до уровня психологической драмы.

О чем сериал «Душегубы 2»

Второй сезон рассказывает о расследовании дела двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, действовавших в Советском Союзе.

Сюжет начинается в 1984 году: на вечеринке Николай Самойлов убивает женщину и скрывается. Московский следователь Максим Ковальский вычисляет его местонахождение, арестовывает и доказывает, что на его счету уже семь жертв.

Далее действие переносится в 1989 год: Самойлов находится в институте Сербского, где известный психиатр Баженов пытается лечить его собственным препаратом и готовит к выписке. Во время перевозки преступнику удаётся сбежать.

Вскоре в Подмосковье происходит новая жестокая история: рабочий завода получает посылку с отрезанной головой женщины и угрозами дочери.

К делу подключается следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев. Вместе с Ковальским он должен выяснить: вернулся ли старый маньяк или появился новый убийца.

По материалам дзен-канала Мир современного кино.

