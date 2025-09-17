Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»

Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»

17 сентября 2025 17:09
«Тысяча „нет“ и одно „да“»

Мини-сериал Wink прогремел на фестивале «Новый сезон 2025» и уже обсуждается как одна из главных драм этой осени.

Жора Крыжовников после «Слова пацана» вернулся к многосерийной драме, но сделал это в новом ключе.

Вместо жёсткой уличной хроники зрителю он предложил сценарий камерного мини-сериала «Тысяча „нет“ и одно „да“». В новой истории свадьба становится ареной для эмоциональных сражений.

Сюжет и центральная интрига

На свадьбе героини Ангелины Стречиной появляется молодой олигарх Сергей Варламов (Константин Белошапка).

Он мгновенно влюбляется в сестру невесты Оксану (Ксения Трейстер) и делает ей предложение. Девушка отказывает, но герой отвечает фразой, ставшей лейтмотивом всего проекта:

«И пусть ты тысячу раз скажешь “нет”, рано или поздно ты всё равно скажешь “да”!».

Атмосфера и стиль

Режиссёр Андрей Силкин вывел действие из привычных декораций в курортный Сочи. Однако южный колорит оказался на редкость суровым: съёмки проходили под проливными дождями и штормами.

В результате история дышит контрастом — яркие герои на фоне угрюмой погоды. Здесь нет привычного пацанского антуража, зато есть накал страстей и столкновение характеров.

Сильный актёрский состав

В проект вошли Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Вячеслав Чепурченко, Павел Попов, Елена Лядова, Виталий Кищенко и целая плеяда артистов Вахтанговского театра.

Сценарий Жоры Крыжовникова и Дениса уточкина опирается на пьесы Александра Островского, что делает историю одновременно современной и вечной.

Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»

Почему сериал может стать хитом

«Тысяча „нет“ и одно „да“» — всего восемь серий, но в них умещается больше эмоций, чем в длинных сезонах. Это история о любви, власти, зависимости и выборе, которая поглощает зрителя целиком.

И это точно не «Слово пацана»: Крыжовников ушёл от криминальной атмосферы и сделал честную драму о чувствах.

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадры из сериала «Тысяча „нет“ и одно „да“»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 28 сентября 2025
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше