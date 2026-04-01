Киноафиша Статьи Зрители новинки «Гуляй, шальная!» даже не догадывались: ситком родился из реальной трагедии

Зрители новинки «Гуляй, шальная!» даже не догадывались: ситком родился из реальной трагедии

1 апреля 2026 11:00
Замысел несколько раз менялся.

Одной из ярких премьер марта на канале ТНТ стала комедийная лента «Гуляй, шальная!». В центре сюжета — майор МВД Елизавета Петровна Кивер, женщина с мощной харизмой, которую внезапно назначают начальницей самого запущенного полицейского участка в небольшом городке Краснов.

Новую руководительницу моментально окрестили Императрицей — и за царский вид здания, где располагается отдел, и за её собственный, далеко не мягкий нрав. И, как выяснилось, в основу сюжета создатели положили одно подлинное происшествие.

Идея

Всё началось с реального обстоятельства: в городе Белёве полицейский участок располагается в здании, где в XIX веке по пути из Таганрога скончалась российская императрица. Этот неожиданный исторический штрих и дал толчок к написанию сценария.

Поначалу автор просто делился со знакомыми забавными случаями из жизни стражей порядка, но именно этот любопытный факт придал будущей истории стройность. Так родилась идея о женщине-полицейском, которую направляют руководить «императорским» отделом, а тема монаршей особы стала сквозным ироничным лейтмотивом.

Кадр из сериала «Гуляй, шальная!»

Город Краснов

Авторы намеренно не стали привязываться к реальному населенному пункту, чтобы не быть скованными исторической достоверностью и сохранить пространство для комедийного вымысла. Сама по себе кончина императрицы — событие трагическое, а сериал задумывался как легкая история, поэтому потребовалось обобщенное место действия.

Так родился Краснов — вымышленный провинциальный городок, где каждый зритель без труда узнает знакомые черты. При этом игра с историей осталась: в эпизодах то и дело возникают фантазийные сцены, где героиня либо примеряет на себя образ императрицы, либо попадает в стилизованные исторические декорации, что добавляет происходящему дополнительную комическую глубину.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
