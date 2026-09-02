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Киноафиша Статьи Зрители не ждали, но это случилось: начались съемки 3 сезона «Ландышей» — с Бондарчуком

Зрители не ждали, но это случилось: начались съемки 3 сезона «Ландышей» — с Бондарчуком

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ландыши»

Катя, Леха и другие знакомые герои снова окажутся на экране.

Похоже, поклонникам «Ландышей» приготовили очередной сюрприз. В конце августа в Казани начались съемки специального сезона популярного сериала, который получил интригующее название «Ландыши. Целоваться не будем».

И уже по названию понятно: привычного продолжения ждать не стоит.

Что известно о новом сезоне «Ландышей»

История будет развиваться одновременно в прошлом и настоящем. Благодаря этому создатели собираются показать знакомых героев с совершенно неожиданных сторон.

Как именно события разных лет окажутся связаны между собой, пока не раскрывают. Неизвестно даже, к кому относится загадочная фраза «Целоваться не будем».

Впрочем, создатели специально оставляют зрителям пространство для догадок. Продюсер и автор идеи Юрий Сапронов признался:

«После двух сезонов „Ландышей“ пытаться угадать, что же ждет героев дальше, кажется, уже совершенно бесполезно».

Кто вернется?

В новом сезоне снова появятся Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев-Лаур и Ирина Паутова.

Но без новых персонажей тоже не обойдется. В проекте сыграют Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алена Яковлева и другие актеры.

Режиссером стал Михаил Пипия, который уже работал над предыдущей частью проекта — «Ландыши. Вторая весна».

Казань станет частью истории

Съемки проходят в Казани и Москве. Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер «НМГ Студии», отметил, что давно знаком с Казанью и считает регион очень кинематографичным.

По его словам, именно поэтому город выбрали одним из основных мест действия новых серий.

Есть и еще одна важная деталь. Музыка снова станет полноценной частью истории. Зрителей ждут новые песни, которые будут не просто сопровождать происходящее, а помогать рассказывать сюжет — как это уже было в предыдущих сезонах.

Премьера «Ландышей. Целоваться не будем» состоится эксклюзивно на Wink.

Мне нравится, что создатели не пытаются просто повторить успех первых двух сезонов. Новая временная линия, Казань и загадочное название обещают историю, в которой, похоже, действительно стоит ждать неожиданностей.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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