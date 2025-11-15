Меню
Зрители «ИВИ» прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: на первом месте нашумевший сериал «Константинополь»

15 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Константинополь»

Два сериала и один фильм — на любой вкус.

Если ищете, что включить сегодня вечером, чтобы «залипнуть» с первой серии — вот три лидера «Иви», которые сейчас рвут чарты по просмотрам. Историческая драма о русской эмиграции, романтическое фэнтези с петербургским колоритом и напряжённая турецкая сага о женщине, бросившей вызов системе.

«Константинополь» — белая эмиграция как эпос о выживании

Самый обсуждаемый российский сериал осени. «Константинополь» переносит зрителей в ноябрь 1920 года — в жизнь русских, покинувших Крым после поражения Врангеля. Среди тысяч беглецов — офицер Сергей Нератов, человек, потерявший всё, кроме чести. В чужом городе, где бывшие аристократы становятся нищими, а врачи — уличными торговцами, он вынужден возглавить растерянную колонию изгнанников.

Это редкий случай, когда отечественный сериал говорит о постреволюционной эмиграции без пафоса, но с подлинной болью и атмосферой. История Нератова — словно русский ответ «Пианисту»: survival-драма, где честь и голод сталкиваются лицом к лицу.

«Сводишь с ума» — романтика и Питер из параллельной реальности

Кадр из фильма «Сводишь с ума»

Лёгкий, остроумный и по-домашнему уютный фэнтези-ромком, снятый в Петербурге. Алиса снимает квартиру и неожиданно обнаруживает, что через стену живёт Иван — её сосед… но из другой реальности. Между ними возникает странная связь, где физика уступает место чувствам.

В ролях — Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев и Людмила Артемьева. И хотя история звучит как фантазия, в ней — типичная питерская магия: дождь, кофе, вечера на Неве и разговоры о том, что бывает любовь, которая буквально «не из этого мира».

«Далёкий город» — турецкая драма о женщине, которая не боится власти

Для поклонников сильных турецких сериалов — обязательный к просмотру. Молодая вдова бросает вызов могущественной семье мужа, пытаясь спасти сына и вернуть себе свободу. Это не просто мелодрама, а настоящий криминальный триллер с женским стержнем.

Главную роль сыграла Синем Унсал — звезда «Чудо-доктора» и «Чёрно-белой любви». Снято с турецким размахом: пыльные дороги, пылающие особняки, тайные сделки, и в центре всего — женщина, которая отказывается быть пешкой.

Фото: Кадр из сериала «Константинополь»
