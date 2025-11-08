Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

Это открытие может сильно изменить жизнь людей.

Помните того самого Т-1000 из «Терминатора», который мог мгновенно залечивать любые повреждения? Фантастический кошмар (или мечта) Джеймса Кэмерона теперь имеет все шансы воплотиться в реальности.

Ученые в ходе эксперимента совершенно случайно получили материал, который ведет себя почти как голливудский злодей.

Научное открытие, достойное блокбастера

Исследователи работали с крошечной платиновой пластиной в вакууме, многократно ее деформируя. После того как на металле появились трещины, произошло невероятное — он начал самовосстанавливаться.

Этот процесс напоминает сцены, где жидкий Терминатор «залечивал» пулевые раны. Ученые были шокированы, ведь в вакууме нет воздуха или других элементов, которые могли бы помочь в этом процессе.

Оказалось, что частицы металла каким-то образом перемещаются и заполняют трещины самостоятельно, без внешнего воздействия, пишет автор Дзен-канала «Инженерные Знания».

Что это значит для будущего?

Хотя до создания полноценного Т-1000 еще далеко, открытие меняет правила игры. Оно доказывает, что самовосстанавливающиеся материалы — не просто вымысел сценаристов.

В будущем эта технология может подарить нам неубиваемые смартфоны, вечные автомобильные кузова и космические корабли, способные самостоятельно чинить себя в полете.

Пока же это большой шаг к тому, чтобы фантастика из наших любимых фильмов стала частью повседневной реальности.

