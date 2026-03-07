Меню
Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон

7 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Финал 5 сезона оставил слишком много вопросов.

Зрители уже начали спрашивать, будет ли продолжение одного из самых популярных российских детективов последних лет. Теперь ответ известен. Сериал «Первый отдел» не только продлили, но и уже начали снимать новый сезон. Съемочная группа вновь работает в Санкт-Петербурге, а знакомые герои возвращаются к расследованиям.

Съемки снова проходят в Петербурге

Проект, который выходит на НТВ с 2019 года, давно закрепился в числе самых рейтинговых многосерийных детективов. Основные сцены вновь снимают в реальных локациях города, включая здания следственных органов и узнаваемые улицы Петербурга. Городская атмосфера остается важной частью истории и создает тот самый узнаваемый тон сериала.

К своим ролям возвращаются Иван Колесников и Сергей Жарков. Их дуэт следователя и оперативника за несколько сезонов стал центральной линией проекта. Создатели обещают сохранить привычный ритм повествования: сложные расследования, жесткие диалоги и неожиданные повороты.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Когда ждать новый сезон

Пятый сезон завершился в начале марта 2026 года и собрал рекордную аудиторию, несмотря на сокращение количества серий. Такой результат фактически предопределил продолжение проекта. Сейчас съемочная команда уже работает над новой историей, пишет источник.

Премьера шестого сезона ориентировочно запланирована на февраль 2027 года на телеканале НТВ. К этому времени должны завершиться съемки и постпродакшн. Новый сезон снова вернет зрителей в атмосферу петербургских расследований и продолжит историю одного из самых устойчивых детективных проектов российского телевидения.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
